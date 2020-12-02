Сегодня, 2 декабря, стало известно о смерти еще шестерых жителей Саратовской области из-за коронавируса.

Не стало женщин в возрасте 66 и 70 лет, которые перенесли инфаркт миокарда, страдали недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, 61 и 63-летних пациенток с атеросклеротической болезнью сердца и гипертензией.

А также 56-летней женщины с сахарным диабетом и гипертензией. У нее вирус идентифицировали посмертно.

Болезнь не смог победить 58-летний мужчина с трансплантацией почки.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 250 человек.