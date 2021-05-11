В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало четырех женщин и двух мужчин в возрасте от 58 до 78 лет.

Всего от новой инфекции скончались 983 человека в регионе.