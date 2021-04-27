Сегодня, 27 апреля, в администрации Саратова подписали соглашение о возможном объединении Соколовского и Краснооктябрьского муниципального образования с Саратовом. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что в состав город уже вошли Рыбушанское, Синеньское и Багаевское МО, а также Красный Текстильщик.

Мэр города подчеркнул, что это позволит улучшить качество населения жизни в этом году. Предстоит встреча с жителями поселков и депутатами, юристами.

И.о. главы Саратовского района Андрей Шеметов подчеркнул, что подписанием документа закрепляются гарантии социальных и экономических положений развития территорий.

На встрече также присутствовали и.п.председателя Саратовской городской Думы Анатолий Серебряков, министр по делам территориальных образования Саратовской области Сергей Зюзин, главы муниципальных образований, и.о. главы Саратовского района.