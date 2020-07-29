Число двухсотбалльников в Саратовской области выросло еще на три человека, теперь таких ребят в регионе пять. Об этом сообщила зампред правительства Ирина Седова в своем аккаунте в Instagram.

На «отлично» сдали химию и русский выпускницы: ЛГН — Ангелина Зеленцова, ЛИЕН — Янина Пятаева. Ангелина Масленникова из лицея №62 показала высший балл по обществознанию и истории.

До этого с блеском сдал русский язык и информатику Кирилл Гречухин из гимназии №1 в Балаково, русский язык и историю — Полина Ананина из гимназии №4.

В регионе всего 15 стобалльных результатов по химии: восемь в Саратове, четыре в Марксе, по одному в Балашове, Вольске, Ершове. И пять по химии: два в Энгельсе, по одному в Балакове, Саратове, поселке Мокроус Федоровского района.