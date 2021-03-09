Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о ремонте саратовских дорог.

Три дороги — от старого моста на Энгельс и выезд на Волгоград, от моста по Соколовой и проспекту Строителей на Вольск, Большой Садовой на выезд на Волгоград.

Оформляется документация насчет последней — что участок от Стрелки, поворота до проспекта 50 лет Октября, далее на Буровую от кольца, где поворот идет на проспект Строителей по Московскому шоссе на Петровск.

Федеральный политик подчеркнул, что область должна забирать на себя городские дороги, потому что их лучше финансируют. Тогда у Саратова останется больше средств.