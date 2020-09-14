Сегодня, 14 сентября, в Саратов поступили еще три столичных троллейбуса. Об этом сообщили в мэрии.

Транспорт пройдет технический осмотр и обкатку. Сейчас в Ленинском депо находятся 23 троллейбуса, которые передало городу правительство Москвы.

Напомним, благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина город получит 80 троллейбусов.

Они оборудованы кондиционерами, светодиодным освещением, камерами видеонаблюдения.

Многие из них имеют возможность автономного хода, что является преимуществом в случае аварий и заторов на дорогах.