Сегодня, 22 сентября, в Саратов поступили еще три троллейбуса из Москвы. Об этом сообщили в мэрии.
На сегодняшний день в Ленинском депо находится 42 единицы столичного транспорта, они проходят технический осмотр и обкатку.
Троллейбусы современные, низкопольные, многие имеют возможность автономного хода.
Завтра, 23 сентября, ожидается поставка еще четырех единиц транспорта.
Напомним, благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина достигнута договоренность с московским правительством о передаче Саратову 80 троллейбусов.