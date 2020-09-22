Сегодня, 22 сентября, в Саратов поступили еще три троллейбуса из Москвы. Об этом сообщили в мэрии.

На сегодняшний день в Ленинском депо находится 42 единицы столичного транспорта, они проходят технический осмотр и обкатку.

Троллейбусы современные, низкопольные, многие имеют возможность автономного хода.

Завтра, 23 сентября, ожидается поставка еще четырех единиц транспорта.

Напомним, благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина достигнута договоренность с московским правительством о передаче Саратову 80 троллейбусов.