Сегодня, 21 ноября, стало известно о смерти еще трех жителей Саратовской области от коронавируса. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Скончался 42-летний мужчина. Он не ходил в поликлинику, не обращался к врачам, умер дома. Исследования показали высокую концентрацию этилового спирта в его крови, а также что у него был коронавирус.

Болезнь унесла жизнь 31-летнего мужчины. Гражданин восемь дней лечился в московской клиники, после выписки у него поднялась температура, появилась одышка. Его госпитализировали в ковидный стационар Саратова. Диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмоний со степенью поражения 40-50 процентов. Инфильтративный процесс в легочной ткани распространился до 75 процентов, мужчине становилось все тяжелее дышать.

На 18-е сутки заболевания у пациента развилась асистопия, сердце реанимировали, но на следующий день он скончался. Мужчина пробыл 19 дней в стационаре, двое суток на аппарате ИВЛ. Страдал хронической болезнью почек.

Коронавирус оказался сильнее 65-летней женщины, у которой были существенно поражены легкие. Она скончалась на пятые сутки заболевания, несмотря на лечение. Страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией.

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