Во время военной спецоперации на Украине погибли еще трое жителей Саратовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В понедельник 14 марта прошли траурные церемонии прощания с погибшими военнослужащими из Саратовской области.

В Советском районе предали земле тело Никиты Перкова, в Вольском районе похоронили Дмитрия Новикова, в Балтайском — погибшего Дмитрия Чернакова.

Глава рениона Валерий Радаев выразил искренние соболезнования семьям героев.

Напомним, ранее известия о гибели пяти военнослужащих получили их родственники из Саратовской области. Это Максим Ханыгин из Аткарского района, Алексей Малов из села Вязовка Базарно-Карабулакского района, Андрей Дорофеев из Ртищево, Максут Сейтов из Маркса и Дмитрий Безбородов из Балаковского района.