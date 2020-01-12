Без воды осталась часть центра Саратова и несколько домов в Ленинском районе, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 12 января, до 18:00 изменены параметры водоснабжения домов на улице Лебедева-Кумача, 70 и 81 и улице Тархова, 1 — 15.

Также до 20:00 не будет воду у жителей улиц Большая Горная от Мясницкой до Вознесенской, Комсомольская, Некрасова и Соборная в границах улиц Посадского и Соколовой.

Напомним, сегодня до полуночи без водоснабжения также остался центр Саратова. Коммунальщики опубликовали график подвоза воды.