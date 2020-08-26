Жители Саратовской области зафиксировали массовую гибель рыбы в еще одном пруду под Саратовом. Об этом активно сообщают в социальных сетях.

Галина Косолапова сфотографировала дохлую рыбу в пруду рядом с селом Хмелевка. Кроме дохлой рыбы, девушка заметила и несколько раков, выползших погибать на берег. Она предполагает, что причиной замора водной фауны стали ядохимикаты, которые смыло с ближайших полей.

Напомним, с начала лета в Саратовской области зафиксировано несколько массовых рыбных заморов. В июле жители Советского района стали свидетелями гибели рыбы в реке Большой Караман. После исследования экологи сообщили, что рыба подохла из-за недостатка растворенного в воде кислорода и заполнение жабр сине-зелеными водорослями.

Следом житель Саратовской области Михаил Моисеев обнаружил замор в пруду рядом с Дубками. Тогда причиной гибели рыбы назвали слив в водоем канализационных стоков.