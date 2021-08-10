Сегодня, 10 августа, в администрации Волжского района прошли публичные слушания по вопросу присоединения к Саратову Вольновского, Дубковского, Расковского и Усть-Курдюмского муниципальных образований.

По словам депутата ГД Дмитрия Кудинова, главы районов согласились на присоединение к областному центру.

Замглавы администрации Саратова Максим Леонов напомнил, что ранее уже были присоединены несколько мест — Багаевское, Синеньское, Рыбушанское и Красный Текстильщик. Сейчас там идет ремонт дорог и дворов, на них выделили 140 миллионов рублей. Также важно, что после присоединения для граждан сохранились льготы сельских поселений.

Леонов отметил, что если к Саратову присоединить все 79 сел Саратовского района, площадь города составит 2,2 тысячи квадратных километров, а население — более 890 тысяч человек.

30 собравшихся саратовцев единогласно проголосовали за слияние. Далее вопрос рассмотрят на заседании гордумы, а потом на заседании областной.