Сегодня, 7 июля, для проведения ремонтных работ будет отключено водоснабжение ещё нескольким улицам Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Для ликвидации повреждения водопровода на улице Куприянова, ориентировочно до 18:00 отключена вода на улице Куприянова, Центральной, Приовражной, на 1-ом и 2-ом Вольских проездах, от Центральной до Приовражной.

Также для устранения повреждений по улице Новоузенской, примерно до 20:00 не будет воды в домах на улице Новоузенская 22А, 24/32, а также 1-й Новоузенский проезд 7/33.