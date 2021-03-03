Расследование уголовного дела в отношении водителя экскаватора из Пугачева, обвиняемого в нарушении правил безопасности при работах, повлекшим по неосторожности смерть человека, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 10 декабря двое мужчин на площадке, отведенной под складирование металлолома на Железнодорожной улице в Пугачеве убирали территорию. 45-летний перемещал грунт из ямы на край котлована экскаватором.

Не убедившись в безопасности своих действий, он ударил ковшом 22-летнего напарника, который находился на расстоянии менее пяти метров от радиуса действия экскаватора.

Парню причинили травму головы, от чего тот скончался на месте.

Заметив пострадавшего на дне котлована, напарник поспешил к нему на помощь, но тот не подавал признаков жизни.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.