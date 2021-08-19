В Саратовской области от коронавируса умерло 14 ранее привитых человек. Об этом рассказал на министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге 19 августа.

Есть категория людей, у которых не выработались антитела после вакцинирования. Из этих 14 человек шестеро тяжело болели в период между прививками. Шесть из них привились одной вакциной, остальные другой. У восьми была тяжелая патология.

Также замминистра отметил, что смертность людей старше 60-ти лет в Саратовской области составляет 11 процентов. Среди тех, кто привился смертность в 100 раз меньше.

На сегодняшний день от иных патологий умерло 2,139 тысячи человек. Дополнительно к коронавирусу у них была тяжелая патология, которая привела к смерти.