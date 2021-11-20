Не существует профессии более важной, чем врач, но и среди врачей есть те, кто выделяется. Ежегодно 20 ноября во всем мире отмечают особую дату – Международный день педиатра и ребенка. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встает на стражу здоровья ребенка первой.

Врач – это всегда про трудности и ответственность, детский врач – это десятикратная ответственность, ведь эта работа подразумевает взаимодействие с самыми маленькими пациентами, которые очень уязвимы и ранимы, а также зачастую не могут объяснить, что у них болит. Руководить многопрофильной детской клиникой колоссальная ответственность.

О том, какой должна быть современная клиника, как возникла идея ее создания, о становлении и развитии столь ответственного медицинского бизнеса в преддверии профессионального праздника мы выяснили у руководителя Клиники Педиатрии и Детской Стоматологи Доктора Трухмановой – Юлии Евгеньевны Трухмановой.

— Юлия Евгеньевна, давайте начнем с истоков. Как появилась идея создать детскую клинику?

— Мы с супругом ждали малыша. В то время у нас уже были дети – сын и две дочки. Но рождение новой жизни – всегда чудо для родителей. Мы всей семье со старшими детьми уже называли ее Евгения, едва узнав о новой зародившейся жизни. Супруг был вдохновителем ее имени. «Она станет гением – Евгения», восклицал, ожидающий рождения чуда, счастливый папа. А мы все и не сомневались в его словах. Однажды вечером уже после рождения малышки, искупав Евгешу и уложив спать, мы с супругом сидели и рассуждали, как было бы хорошо если бы в нашем городе Энгельсе, появилась детская поликлиника, которая нравилась и маме, и ребенку. Ведь так важно, чтобы мама малыша, засыпала рядом с ним спокойной и счастливой. Но это возможно, только если малыш здоров, если рядом есть опора – семья и, конечно, квалифицированная врачебная помощь. Именно в тот вечер мы с супругом решили, что в Энгельсе будет детская клиника, где будут лечиться наши дети, внуки и все дети нашей области. Это было зимой 2011 года, а 1 марта 2013 года открылась Клиника Педиатрии Доктора Трухманова.

— Юлия Евгеньевна, что для вас значит медицина и сам праздник – Международный день педиатра и ребенка?

— Труд врача очень важный и ответственный, а потому не может оставаться незамеченным. Международный день педиатра — это большой праздник, потому что к здоровью самых маленьких наших пациентов мы относимся с особым трепетом.

В Клинике Педиатрии Доктора Трухманова создано одно из лучших педиатрических отделений в Саратовской области. В нем работают как педиатры общего профиля, так и узкие специалисты, которых мы собрали, как редкие жемчужины: иммунологи, кардиологи, аллергологи, нефрологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи, хирурги, урологи, ЛОР-врачи, офтальмологи, ортопеды, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики.

— Современное оборудование и работа лаборатории позволяет нашим педиатрам незамедлительно реагировать на изменения в состоянии здоровья ребенка. Каждого сложного или тяжелого ребенка педиатры обсуждают на консилиумах, оказывают поддержку во время госпитализации и после выписки из стационара. В период высокого риска распространения инфекционных заболеваний детские врачи активно осуществляют помощь на дому.

— Юлия Евгеньевна, сейчас в период пандемии, на врачах и на руководителях медицинских учреждений лежит огромная нагрузка и ответственность. Но, когда с вами встречаешься , несмотря на вашу занятость и полную включенность в рабочий процесс, всегда получаешь заряд энергии. Кажется, что вы успеваете в 10 раз больше, чем остальные. Ритм жизни диктует условия? Как вам это удается?

— В нашей работе не принято жаловаться. Ведь миссия врача – помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Я многому научилась у наших докторов, хотя не буду скрывать, мой характер закалялся с детства. В детские и юношеские годы я занималась фехтованием, фехтовала на рапирах левой рукой. Я всегда очень переживала поражение на соревнованиях, на следующий день начинала с ещё большим рвением тренироваться, отрабатывать тактику нападения, защиты, реакции, вырабатывать чувство дистанции и времени. Работала над ошибками…Эти навыки и привычки я применяю теперь в своей работе.

— Мы все самостоятельно пришли в медицину: кто-то выбрал этот путь еще с детства, а кого-то медицина выбрала сама на жизненном пути. Это мой случай, ведь по профессии я юрист и почти 10 лет была начальником отдела рассмотрения жалоб в порядке надзора Президиума Саратовского областного суда. Но мою судьбу кардинально изменил мой супруг, а вернее его решение о моей работе в семейном бизнесе. И сейчас мы просто живем этой работой. Как и для каждого медицинского работника, для меня медицина — это уже образ жизни и мышления. Как говорится, можно уйти из медицины, но медицина уже никуда не уйдет из меня. Зачастую мы проводим на работе больше времени, чем в семье. Но, жаловаться на жизнь, которую мы сами выбрали – это неправильно. И да, несомненно, ритм жизни диктует свои условия, порой нет времени на раздумья, решения принимаешь молниеносно. По-другому здесь не получится.

— Юлия Евгеньевна, в чем, по-вашему, главное отличие Клиники Педиатрии Доктора Трухманова о других клиник?

— Как любой любящий родитель, я готова многое говорить о своем детище и только самое лучшее. Объективно, как руководитель, могу сказать, что наша клиника отличается принципом своей работы: доступность, человечность и высокое качество оказываемой медицинской помощи. Коллектив нашей клиники – это команда профессионалов, главным преимуществом которой является искренняя любовь к своему делу и искреннее желание помочь пациенту. Требования к сотрудникам высоки, но и цели высокие: мы хотим быть лучшими в своем деле!

Я боготворю Педиатрию, как специальность и всегда считала и буду считать, что ПЕДИАТР – это не профессия, а судьба и призвание. Призвание – спасать жизнь человека! Эта специальность вечная, ведь педиатры заботятся о детях, а значит, и о нашем будущем.

— Мамам важно понимать, что как для родителей, так и для врача каждый ребенок – настоящее чудо, бесценное творение природы. Поэтому очень важно доверять профессионализму врача. Никакая информация из интернета не заменит эффективного лечения и профилактического совета, которые даст врач. Поэтому родителям и врачам надо действовать сообща.

— Раз уж заговорили про интернет, скажите, неужели в наше время родители доверяют интернету решение вопросов здоровья, а тем более здоровья ребенка?

В советское время верили телевизору, сейчас безоговорочно верят интернету И таких родителей очень много, и, приходя к врачу на прием, зачастую они стараются сверить данные интернета и мнение врача, а некоторые даже пытаются оспаривать мнение доктора на приеме. Как говорит одна моя знакомая: «10 минут в интернете – и я кандидат медицинских наук». А самом же деле человеческий организм, а тем более организм ребенка, устроен намного сложнее, чем механизм любой современной машины. Когда вы читаете про какое-то заболевание, вы, непременно, все его симптомы найдете у себя, поэтому медицинскую информацию из интернета нужно воспринимать взвешенно и обязательно обсуждать ее с лечащим врачом. Самолечение по интернету опасно. Важно понимать, что на Интернет-ресурсах дают не персонализированные рекомендации, а можно ли их применять в конкретном случае, необходимо решать со специалистом.

— Я невероятно горда, что в Клинике Педиатрии Доктора Трухманова ведут прием только высококвалифицированные специалисты – врачи высшей и первой категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Помимо высокого профессионализма и богатого клинического опыта, наши доктора обладают такими замечательными качествами, как отзывчивость, доброта и готовность помочь не только малышу, но и их родителям, бабушкам и дедушкам.

— Но для того, чтобы работать в одной команде, люди должны очень хорошо взаимодействовать друг с другом. Как решается эта задача?

— Это непросто. Работа в команде требует определенных профессиональных и человеческих качеств. У нас очень высокий темп работы, но также и большие возможности для профессионального роста, получения новых навыков и компетенций. Не все могут работать в таком ритме, но те, кто остаются, ценят свою работу. «Трухмановцы» (так себя называю все наши коллеги) — это своеобразный бренд, и мы им очень гордимся. Симбиоз науки и клинической практики, возможности карьерного роста, постижения профессии — все это очень важно в плане междисциплинарного подхода и взаимодействия между коллегами.

— У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нём.

— Никакого сложного рецепта: работать, любить свое дело, которым занимаешься, и делать его на «отлично». Да, и обязательно постоянно совершенствоваться в карьерном и личностном плане.

— Юлия Евгеньевна, в завершении нашего разговора, что вы хотите пожелать коллегам-педиатрам?

— Дорогие педиатры! Сегодня я хочу поздравить вас с праздником и поблагодарить за ваше терпение и труд. Я ласково называю вас Айболитами, потому что вы также добры к своим больным, как и этот сказочный персонаж. Ваша доброта – это главный рецепт от страха у малышей. Вы не только безгранично любите и понимаете своих маленьких пациентов, но и для каждой взволнованной мамы всегда находите нужное слово.

Низкий вам поклон за ваше призвание, за вашу доброту, сердечность, человеколюбие и гипертрофированное чувство долга. Ваша самоотверженность и сила духа вызывают уважение.

— Хочу пожелать вам неиссякаемого запаса душевных сил и больше здоровых и счастливых детей вокруг в награду за ваш труд. Крепкого здоровья вам и вашим семьям!