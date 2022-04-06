В Саратове работы по монолитным конструкциям театра оперы и балета завершат в июне. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, подрядчик взял на себя обязательство к середине июня закончить все монолитные конструкции, включая купольную часть.

— Все условия для этого созданы. Большая часть изменений в проектно-сметную документацию по этому направлению внесена. Поставки бетона, арматуры и других материалов идут без перебоев.

Из-за выявленных дефектов в несущих конструкциях и необходимости внести изменения в проект на объекте приостанавливали большую часть работ. Задача подрядчика сейчас — максимально усилиться по всем направлениям без потери качества, — написал чиновник.