Обследование всех зданий школ правоохранительными органами завершено ночью.

Напомним, днем 13 января ученики и персонал были вынуждены прервать занятия и покинуть классы из-за сообщений о минировании помещений.

Однако угроза оказалась ложной. Как и другие сообщения о минировании школ в крупных городах России.

В результате проверки учебных заведений Саратова подозрительных и опасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Сегодня, 14 января, учебные занятия в школах областного центра возобновляются.