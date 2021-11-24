Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») прокомментировал принятие законопроекта о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

-Параметры бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были подробно рассмотрены в ходе заседания согласительной комиссии по областному бюджету, на заседаниях рабочей группы и комитета по социальной политике. Доходная часть бюджета ТФОМС составит 34 миллиарда 277 миллионов рублей. Мы видим рост доходов и расходов на следующий год более чем на два миллиарда рублей, что превышает прогнозируемые показатели инфляции.

При рассмотрении законопроекта кроме параметров бюджета Фонда были подробно обсуждены вопросы, касающиеся как непосредственной деятельности Фонда, так и в целом системы здравоохранения. Мы видим, что бюджет ТФОМС нацелен на повышение качества и доступности медицинской помощи. И от лица всего возглавляемого мной коллектива благодарю Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, Правительство, потому что они первыми и своевременно нам помогают. И те транши, которые сегодня идут, и в этом году это уже не первый транш в сотни миллионов, помогают нам держаться в тех позициях, которые у нас есть, – отметил Ковалев.

Также он пообещал рассказать врачам возглавляемой им Саратовской городской клинической больницы №1 о том, как депутаты голосовали за бюджет ТФОМС.

-Остаться без бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на будущий год в современных условиях для медицинских учреждений недопустимо, ведь от этого зависит работа врачей, жизнь наших пациентов. Когда отдельные коллеги высказываются против принятия бюджета ТФОМС – это недопустимо, – добавил Евгений Ковалев, имея ввиду депутатов от КПРФ, устроивших спорную дискуссию по обсуждаемому вопросу.