«Елка желаний» установлена в Региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия». Новогодняя елка украшена шарами, на которых размещены детские новогодние желания.

Желание, которое парламентарий снял с елки, поступило от Ксении из Энгельса. Девочка рассказала, что мечтает о конструкторе LEGO с персонажем диснеевского мультфильма «Холодное сердце».

Уже на следующий день Евгений Ковалев приехал в гости к семье, поздравил с наступающим новым годом и подарил девочке конструктор.

—Сегодня мы убедились, что чудеса случаются. Большое спасибо, что исполнили нашу мечту, — отметила мама девочки Ирина.

—Дарить подарки всегда приятно. Дарить ребёнку именно тот подарок, который он загадал у Деда Мороза — особое счастье. Услышав о том, что стартовала Всероссийская акция «Елка желаний», решил обязательно принять участие! Как на экзамене, вытянув «билет», прочитал желание девочки по имени Ксения из Энгельса. Девочка страдает заболеванием аутизм, поэтому не откладывая в долгий ящик, купил желаемый подарок и направился вручать лично. Детям важно сохранить веру в волшебство и в чудеса, нам надо им помочь в этом, «Елка желаний» — идеальная возможность для этого!, — отметил Ковалев.

Девочка и родители выразили огромную благодарность Евгению Ковалеву за исполнение мечты.