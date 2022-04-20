Сегодня, 20 апреля, на очередном восемьдесят третьем заседании Саратовской областной Думы Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства Саратовской области за 2021 год. По мнению депутата Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия», главного врача ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгения Ковалева, Губернатору удалось обеспечить выполнение социальных гарантий перед населением, обеспечить бесперебойную работу сферы здравоохранения.

«Одной из ключевых тем отчета о деятельности Губернатора и Правительства региона за 2021 год стала тема здравоохранения. Глава региона рассказал о работе сферы медицины и обозначил ключевые задачи правительства на 2022 год. Планы достаточно амбициозны. Заложены объемные затраты на социальное обеспечение, на развитие, на дороги, на образование, на медицину. Все это говорит о социальном развитии области. Видя результаты работы, можно с уверенностью говорить о том, что Губернатору удалось обеспечить выполнение социальных гарантий перед населением, обеспечить бесперебойную работу сферы здравоохранения. Несмотря на сложное пандемийное время, здравоохранение продолжает развиваться. Медицинское сообщество Саратовской области получает значительную поддержку со стороны региональной власти во главе с Губернатором. Лично возглавляя координационный совет по противодействию коронавирусу в Саратовской области, Валерию Радаеву удается оперативно реагировать на вызовы, вводя ограничительные мероприятия, корректируя количество инфекционных коек в лечебных учреждениях, наличие лекарственных препаратов в аптечных сетях и многие другие аспекты.

При поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, депутатов Госдумы, инициативе и контроле Губернатора области Валерия Радаева завершено строительство нового современного инфекционного центра, строятся новые поликлиники, служебное жилье для медицинских работников, реализуются многочисленные программы по поддержке медиков, закупается новый автотранспорт, современное высокотехнологичное оборудование для учреждений здравоохранения. Мы вошли в программу по модернизации первичного звена здравоохранения – это новый масштабный проект, сопоставимый по своему значению и охвату с Национальным проектом «Здравоохранение». В прошлом году был реализован проект депутатов фракции «Единая Россия» областной Думы по ремонту пищеблоков в больницах области, который нашёл поддержку у пациентов. Все это позволяет создать доступную и качественную медицину в Саратовской области», – отметил Ковалев.