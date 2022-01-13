Открытие государственных аптек позволит контролировать ценовую политику на лекарственные препараты, контролировать наличие полного ассортимента в продаже, считает депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

О том, что в Саратовской области планируется открыть 180 аптек, ранее сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время одного из рабочих визитов в регион.

-Полностью поддерживаю и считаю, что это один из моментов создания доступности, прозрачности и определенного контроля со стороны государства необходимого перечня препаратов. Кроме того, государству станет проще контролировать качество лекарственных препаратов. Немаловажным является и доступность государственных аптек для отдаленных районов Саратовской области, поскольку доступность медицинского обеспечения является конечным желаемым результатом, — отметил Ковалев.