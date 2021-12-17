Депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев оказал содействие жительнице Саратова в получении необходимого технического средства реабилитации. Во время одного из приемов граждан к парламентарию обратилась девушка по имени Юлия с просьбой оказать содействие в получении кресло-коляски с электроприводом.

В 2016 году в результате ДТП, в котором она была пассажиром, девушка получила множественные травмы и, в последствии, инвалидность. После длительного лечения в различных медучреждениях области девушке присвоили первую группу инвалидности бессрочно и выдали кресло-коляску с ручным механическим приводом. Однако, в последствии оправившись от всего случившегося, Юлия обратила внимание на то, что у нее имеется также травма руки, из-за чего самостоятельно передвигаться на коляске ей затруднительно.

— Приложили все усилия, организовали дообследование руки и помогли с оформлением документов, прописали в паспорте реабилитации коляску с электрическим приводом и уже сегодня, благодаря оперативной работе Фонда социального страхования, девушке прямо по адресу проживания была доставлена заветная коляска. Теперь Юлия сможет самостоятельно осуществлять прогулки, что является большим успехом в жизни инвалида-колясочника, – отметил Ковалев.

В свою очередь тетя девушки выразила огромную благодарность и признательность от имени племянницы за оказанную помощь и содействие в получении необходимого транспортного средства.

— Вот уже шестой год, как в результате трагической ситуации на дороге моя племянница утратила возможность самостоятельно передвигаться. Столько было приложено сил коллегами многих ЛПУ на различных этапах лечения и многочисленных попыток реабилитации! Огромное человеческое спасибо. Племяшке, которой сейчас 38 лет, маме двух деток, сыну 14 и дочери 6 лет, очень необходима электроколяска для социальной адаптации, у неё появилась возможность быть более мобильной, — выразила благодарность женщина.

