Депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия»), главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница N 1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгений Ковалев прокомментировал «прямую линию» с президентом РФ.

— Более трех часов президент Российской Федерации Владимир Путин отвечал на вопросы, волнующие граждан. Одним из наиболее важных вопросов остаётся распространение коронавирусной инфекции. Президент высказал чёткую позицию, что предотвратить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации. Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но вторая составляющая закона, принятого депутатами государственной Думы говорит о том, что в случае эпидемии, по рекомендации врачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для групп населения, отметил глава государства. На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. Победить эпидемию без коллективного иммунитета мы не сможем, — сказал Евгений Ковалев.