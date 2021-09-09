Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») совместно с отделением «Всероссийского общества инвалидов» принял участие в организации и проведении ежегодного физкультурно-массового мероприятия «Фигурное вождение автомобиля с ручным управлением» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мероприятие было посвящено предстоящему празднованию 431-ой годовщины со дня основания Саратова и прошло на Театральной площади города в рамках социального проекта «Один яркий день из жизни инвалидов».

Евгений Ковалев отметил, что рад приветствовать участников ставших традиционными соревнований после небольшой паузы, вызванной пандемией коронавируса. В очередной раз ребята продемонстрировали настоящее мастерство управления транспортом, сказал он.

— Огромное спасибо Фрунзенскому местному отделению Всероссийского общества инвалидов и всем организаторам за проведение столь масштабного мероприятия. А всем участникам желаю всегда оставаться для нас примером мужества, стойкости духа, упорства и стремления, каждый день доказывая, что возможности человека безграничны, – подчерекнул Евгений Ковалев.