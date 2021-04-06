Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев подарил функциональную медицинскую кровать с электроприводом инвалиду I группы – молодой девушке, обратившейся к нему с просьбой об этом накануне во время приема граждан. Она рассказала, что в 2019 году в её жизни произошел несчастный случай. Мыла окна в своей квартире, потеряв равновесие, выпала из окна. Ее госпитализировали в одно из лечебных учреждений города. Жизнь спасти удалось, но восстановить функцию позвоночника, к сожалению, нет.

На сегодняшний день Александра передвигается на инвалидной коляске, живет одна и ведёт больше лежачий образ жизни, именно поэтому ей так была нужна медицинская кровать с электроприводом. Совпало, что подарок был передан накануне дня рождения.

— Кто-то предпочитает на день рождения получать цветы или конфеты, но в рамках реализации проекта «Единая страна – Доступная среда» партии «Единая Россия» нам приходится дарить немного другие, более нужные подарки. Именно так мы поступили и на этот раз, подарив функциональную медицинскую кровать с электроприводом инвалиду I группы Александре. Доставить подарок удалось ко дню её рождения – девушке исполняется всего 24 года! Так же обсудили с ней вопросы реабилитации. Постараемся помочь и с этим вопросом, – отметил Ковалев.

