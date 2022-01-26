Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев провёл очередной приём граждан, обратившихся в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» Волжского района Саратова. Общение с заявителями проводилось в дистанционном режиме. Основная часть поступивших вопросов касалась получения медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

— У дистанционного приёма есть свои плюсы. Несмотря на то, что сам нахожусь на больничном, провёл приём граждан, пообщался с жителями избирательного округа. Отмечу, что обращаются, в основном, инвалиды и пенсионеры. Вопросы зачастую касаются широкого круга лиц. При этом многие обращаются не в первый раз, а значит, доверяют, – отметил Ковалев.

Всем обратившимся во время приёма будет оказана необходимая помощь, одной из жительниц города Евгений Ковалев поможет пройти ряд медицинских обследований для дальнейшей реабилитации.