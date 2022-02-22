21 февраля депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») поздравил фельдшеров с профессиональным праздником.

В рамках посещения подстанции №2 скорой медицинской помощи Октябрьского района и Саратовской городской клинической больницы №5 вручил благодарственные письма Председателя Саратовской областной Думы и выразил слова благодарности за самоотверженный труд, пожелав крепкого здоровья и спокойных дежурств.

—Именно вы первыми приходите на помощь тем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Каждый день вы помогаете людям и спасаете сотни жизней. Спасибо за ваш нелегкий труд, – отметил Ковалев.