Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») поздравил школьников, учителей и родителей гимназии №4 с Днем знаний и началом нового учебного года.

Торжественная линейка прошла для первоклассников и будущих выпускников.

— Этот день особенный для первоклашек, которым только предстоит сделать первые шаги на пути открытия новых знаний, и, очень волнительный для старшеклассников, которые уже в следующем году попрощаются со школой. Последний год – самый важный и волнительный. Желаю всем успешной сдачи экзаменов, дальнейшего поступления. От всей души желаю всем учащимся здоровья и удачи. А учителям и родителям мудрости и терпения, — сказал Ковалев.