Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ксенофонтовича Солодко и поздравил его с наступающим Днём Победы. От регионального отделения партии «Единая Россия» парламентарий поздравил ветерана с наступающим праздником, передал подарки и слова благодарности с пожеланиями здоровья.

Иван Ксенофонтович родился 8 августа 1926 года, был призван на фронт 3 июня 1944 года из Саратова. Воевал на 1-м Белорусском фронте в 16 армии 300 дивизии 71-го Гвардейского Радомского Краснознаменного полка. Был стрелком в самолёте, в боях неоднократно был ранен и контужен. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» «За победу над Германией».

«Ветерану в этом году исполнится 96 лет и очень радует, что в таком возрасте он полностью самостоятелен, сам готовит еду, в медицинской помощи не нуждается и находится в полном здравии», — отметил Евгений Ковалев.