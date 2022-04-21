Евгений Ковалев поздравил ветеранов Октябрьского района с наступающим с праздником Светлой Пасхи

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») поздравил Совет ветеранов Октябрьского района с наступающим с праздником Светлой Пасхи и передал куличи.

Совсем скоро православный мир встретит Пасху. Это теплый, светлый, душевный и самый важный христианский праздник отмечают практически в каждой семье. Кулич – один из главных атрибутов праздничного стола. В преддверии Пасхи депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев посетил Совет ветеранов Октябрьского района, передал куличи и поздравил с наступающим праздником, выразив готовность и в дальнейшем помогать по мере возможностей.

«Каждую весну праздник Святой Пасхи наполняет сердца людей искренней радостью, теплотой и любовью. Искренне желаю всем здоровья, мира и добра», — отметил Ковалев.