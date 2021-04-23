Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») отметил, что впереди большая работа по реализации положений, прозвучавших в минувшую среду в послании президента. Особо он отметил вопросы, связанные со здравоохранением, и подчеркнул, что реализация послания – прямое руководство к действию для каждого партийца.

Во время очередного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию преобладали обращения по социальной тематике. Часть из них были предложены «Единой Россией» и, как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, войдут в предвыборную программу. Среди них – поддержка семей с детьми, развитие систем образования, медпомощи. В частности, «Единая Россия» выступала за то, чтобы в малых городах и посёлках был обновлен автопарк «скорой помощи». Помимо этого уже с 1 июля начнется реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Приятно, что в начале своего выступления президент поблагодарил всех тех, кто внес неоценимый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Как отметил глава государства, в период пандемии все решения были направлены на поддержку граждан. Также неоценима поддержка семей с детьми. Важным вопросом, который обозначил президент, является реабилитация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Цель этого – поддержать здоровье человека и привести его в норму за как можно более короткий промежуток времени. Затронув тему вакцинации, Владимир Путин подчеркнул, что возможность сделать прививку должна быть у каждого, потому что коронавирус еще не побежден и опасность сохраняется. Полностью согласен с этим. Иммунизация является самым надежным способом защиты населения. Очень важно не отказываться от иммунизации, а совместно с врачом найти возможность ее проведения, при необходимости пройдя соответствующую подготовку, – сказал Ковалев.

Напомним, в среду, 21 апреля, Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Выступление продолжалось 1 час 18 минут. Большая часть послания была посвящена ситуации внутри страны — вопросам здравоохранения, экономики и социальной политики. Президент рассказал о новых мерах поддержки россиян.

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