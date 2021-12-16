Один из важных пунктов — модернизация первичного звена оказания медицинской помощи людям, что отражено и в народной программе «Единой России»

Дальнейшая модернизация первичного звена здравоохранения — один из важнейших вопросов, касающийся каждого жителя страны. Такое мнение высказал главный врач Саратовской городской клинической больницы №1 им.Ю.Я.Гордеева, депутат областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел Президент Владимир Путин.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, обсудив модернизацию первичного звена здравоохранения и капстроительство.

По словам главы государства долгосрочные ориентиры, связанные с развитием страны, остаются неизменными. При этом необходимо учитывать новые факторы и обстоятельства, связанные с эпидемией, и уже сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Президент России обозначил несколько ключевых направлений. Одно из главных — развитие и укрепление системы здравоохранения, — отметил Ковалев.

Он особо подчеркнул, что первичное звено здравоохранения – это один из важнейших вопросов, касающийся каждого человека.

— Владимир Владимирович поручил заняться модернизацией первичного звена здравоохранения еще в 2019 году. И систематически возвращается к этому вопросу. Эта тема очень важна для всех нас. Без современной модернизированной системы невозможно своевременное диагностирование тех или иных заболеваний. Поэтому нагрузка на первичное звено здравоохранения всегда очень высока и требует особого внимания. Депутатскому корпусу необходимо своевременно подключаться к реализации поставленных задач и своевременно реагировать на обратную связь от населения, — добавил Ковалев.

Напомним, народная программа «Единой России» ставит задачу по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения, а также разработке и реализации нового стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент. Реализацией «медицинского блока» программы занимается комиссия партии по здравоохранению, которую по поручению, Президента возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.