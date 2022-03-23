Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев («Единая Россия») прокомментировал принятые поправки в законе о региональном материнском капитале на заседании регионального парламента.

Поправки предусматривают право многодетных граждан использовать региональный материнский капитал для приобретения жилья, либо погашения основного долга (процентов) по кредитному договору (договору займа) на покупку жилого помещения, одновременно с использованием на эти же цели федерального материнского капитала и иных мер социальной поддержки, направленных также на улучшение жилищных условий граждан.

— В начале года вместе с коллегами приняли поправки в закон, позволяющие многодетным семьям взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно получить денежные выплаты за счет средств областного бюджета. Внесенные сегодня поправки не менее актуальны.

Использование регионального материнского капитала совместно с другими социальными выплатами и федеральным материнским капиталом является дополнительной мерой поддержки и позволит улучшить социальное положение, а также будет способствовать повышению уровня жизни семей с детьми, – отметил Ковалев.