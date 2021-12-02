На внеочередном заседании регионального парламента в двух чтениях принят законопроект о внесении изменений в закон о выборах депутатов Саратовской областной Думы. Такую инициативу выдвинули члены фракций «Единая Россия» и «ЛДПР». Изменения прокомментировал один из соавторов законопроекта, депутат областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»):

— Данный проект закона разработан в целях реализации принятых и одобренных нами на октябрьском заседании областной Думы изменений в Устав Саратовской области в части уменьшения установленного числа депутатов и соотношения числа депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу. Принятый законопроект касается структуры областного списка кандидатов. В связи с тем, что количество и пропорции депутатского корпуса изменились, меняется структура областных списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями по единому избирательному округу. В частности, законом исключается из структуры областного списка общеобластная часть. Также меняется методика пропорционального распределения депутатских мандатов. Уверен, что благодаря принятым изменениям повысится конкуренция на предстоящих выборах, увеличится персональная ответственность каждого кандидата, а после выборов и всех избранных депутатов перед избирателями, — заявил Евгений Ковалев.