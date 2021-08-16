Он прошёл в дистанционном формате.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») провёл очередной приём граждан, обратившихся в региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Он прошёл в дистанционном формате. Вопросы, которые интересовали жителей, касались обеспечения лекарственными препаратами, улучшения жилищных условий и социальных выплат многодетной семье, оказания помощи погорельцам и другим темам.

По всем обращениям были даны разъяснения по нормам и процедурам оформления необходимой помощи. Ряд вопросов были решены уже во время приёма, по другим необходима дополнительная работа, которая будет проведена, после чего до заявителей доведут необходимую информацию.

— Приёмы граждан позволяют понять, какие вопросы в данный момент волнуют жителей и позволяют оперативно реагировать ни их проблемы и запросы, – отметил Ковалев.