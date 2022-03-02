Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев поздравил однопартийцев с юбилеем регионального отделения «Единой России».

-За 20 лет работы Партия «Единая Россия» доказала реальными делами, что основными принципа деятельности является повышение качества и уровня жизни граждан, защита их интересов и реальная помощь.

Партия оперативно реагирует на самые непростые вызовы и всегда приходит на помощь.

Доверие людей подтверждается тем, что единороссы одерживают значительное большинство голосов на выборах. Убедительное большинство партийцев представлено во всех органах власти – от сельских поселений и до областного парламента. Это говорит о поддержке жителей региона и обязывает нас трудиться еще эффективнее.

Не зависимо от вызовов времени, Партия всегда работает в интересах людей. По инициативе секретаря регионального отделения Партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова Саратовское отделение одним из первых передало гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

«Единая Россия» стала инициатором и принимала активное участие в реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства, жилищного строительства и многих других значимых направлениях.

20 лет — это серьезная цифра. Работа регионального отделения говорит о том, что партия двигается вперед, развивается и соответствует времени.

От всей души поздравляю однопартийцев с юбилеем регионального отделения Партии и желаю плодотворной работы во благо жителей региона, — отметил Ковалев.