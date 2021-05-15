Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев проголосовал на довыборах в Саратовскую областную Думу по Волжскому одномандатному избирательному округу №1. Он отдал свой голос на избирательном участке №355, отметив, что процесс голосования организован с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

— На входе измеряют температуру, дезинфицируют руки, выдают одноразовые перчатки и ручки, следят за соблюдением дистанции. В этом году выборы проходят в течение трех дней. Считаю своим долгом принять участие в голосовании, поскольку от нашего выбора сегодня, зависит наше будущее завтра, — отметил Ковалев.