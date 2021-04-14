Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев прокомментировал законопроект «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан». Он был рассмотрен сегодня на заседании комитета регионального парламента по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

— Законопроектом предполагается автоматическое продление предоставляемых мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без подачи соответствующего заявления для инвалидов; семей, имеющих детей – инвалидов; граждан в возрасте 70 лет и старше при условии проживания в семье с инвалидами I и (или) II группы. Назначение мер социальной поддержки данным категориям граждан произведено по нормам действующего областного законодательства на срок действия справки о группе. Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно будет ходить в органы социальной защиты и писать заявление, они будут предоставляться автоматически. Меры поддержки жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг очень актуальны, поэтому важно в оперативном режиме принять все необходимые решения, чтобы в сложившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли получать ее своевременно и в полном объеме. Считаю такую возможность правильной и справедливой, поскольку гражданам с ограниченными возможностями сейчас необходимо особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, — отметил Ковалев.