Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») прокомментировал большую пресс-конференцию Президента РФ Владимира Путина, которая прошла 23 декабря в «Манеже».

— Отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин отдельно затронул тему новых волн коронавируса, возникновения его новых штаммов, а также актуальнейшую на сегодняшний день тему – вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что нам не справиться с пандемией, пока не удастся добиться взаимного признания вакцин и их распространения по всему миру в как можно большем количестве.

Отдельно Президент отметил, что одно из важных направлений работы – постковидное восстановление. Хочу отметить, что Владимир Путин поручал «Единой России» содействовать выполнению программы медицинской реабилитации и партия обеспечила финансирование данной программы в бюджете. На территории нашего региона реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции уделяется огромное внимание. На сегодняшний день данный вид помощи на территории области организован без ограничений по возрасту как в круглосуточных отделениях медицинской реабилитации, так и на базе дневных стационаров. Говоря в целом о прошедшей конференции, хочется отметить, что в своих ответах Президент показал особую заинтересованность в каждом вопросе, волнующем жителей страны, -отметил Ковалев.