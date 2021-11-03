Главный врач ГУЗ «СГКБ N1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгений Ковалев обратился к жителям области в связи со сложной ситуацей по коронавирусу.

— Уважаемые жители Саратовской области! Мы все видим статистику заболеваемости. Цифры ежедневно растут.

Пожалуйста, во время выходных и праздничных дней оставайтесь дома, не уезжайте в другие регионы и страны, ограничьте контакты, не посещайте и не принимайте гостей, посвятите время семье, сейчас важно прервать эту цепочку заражений. Конечно, вакцинируйтесь, кто еще этого не сделал. Относитесь внимательно к своему здоровью и к здоровью близких, вирус мутирует, он становится более агрессивным.

По сравнению с предыдущими периодами люди болеют значительно тяжелее. Правительством принимаются значительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, врачи работают на пределе, но победа над вирусом зависит в первую очередь от самих жителей, от сознательного отношения ко всем рекомендациям и вакцинации. Без помощи самих граждан мы не сможем справиться, — отметил Ковалев.