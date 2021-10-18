В Саратовской области обсуждают возможность введения входа в рестораны, кафе и торговые центры по QR-кодам. Об этом сообщил глава региона Валерий Радаев.

Такое решение связано растущей заболеваемостью COVID-19. Инициативу поддержал депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

-Ежедневно статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией как в целом в Российской Федерации, так и на территории Саратовской области только растет. Мы уже перешагнули порог в 400 заболевших за сутки.

Введение QR-кодов является острой необходимостью и вынужденной мерой в сложившейся ситуации распространения коронавируса для стабилизации ситуации и снижения роста заболеваемости. Ограничения необходимы там, где есть вероятность несоблюдения социальной дистанции, то есть в общественных местах. Мы видели на примере Москвы, что это работает. В прошлом году при введении режима самоизоляции нам удалось снизить количество заболевших.

Введение QR-кодов позволит максимально защитить людей и не допустить тяжелых случаев заболеваний, снизив тем самым нагрузку на систему здравоохранения, а также сохранить работу организаций в сегодняшних условиях, — отметил Ковалев.