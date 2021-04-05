В день Всемирного распространения информации об аутизме, 2 апреля, состоялось открытие ежегодного инклюзивного фестиваля творчества детей «Прикосновение к радуге», который прошел при поддержке музея им. А.Н.Радищева, фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» и проекта «Единая страна – Доступная среда» партии «Единая Россия».

Участие в открытии фестиваля принял депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Единая страна – Доступная среда» Евгений Ковалев. К открытию фестиваля дети, которые занимаются в художественной студии при музее, нарисовали большой баннер. Парламентарий передал детям подарки для творчества.

—Занятия творчеством для каждого ребенка открывают мир новых возможностей, это шаг в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли. Здорово, что в нашем регионе функционирует данная студия, благодаря занятиям в которой особенные дети могут реализовывать свои творческие способности, – отметил он.

Фестиваль проводится с 2011 года и за это время в проекте приняли участие свыше тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети с расстройствами аутистического спектра, многие дети стали постоянными гостями и участниками музейных программ.