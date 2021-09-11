Народный артист России Евгений Миронов станет почётным гостем фестиваля «Саратовские страдания».

Как сообщили организаторы мероприятия, которое проходит в эти дни в Саратове, Миронов прибудет на церемонию закрытия фестиваля 14 сентября.

Итоги фестиваля, проводимого при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и минкульта региона, подведут на исторической сцене тюза. Здесь же Миронову вручат приз «За выдающийся вклад в кинематограф и театральное искусство России».

Уточняется, что в условиях пандемии фестиваль проходит при 50-процентной наполненности зрительных залов.