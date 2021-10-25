Уроженец Саратовской области, актер Евгений Миронов с соратниками открыл фотовыставку в Москве.

Артист уточнил, что это проект Фонда «Жизнь в Движении», который реализовался на Чистопрудном бульваре.

— В нем наши подопечные, несмотря на их физические ограничения, бегают, катаются на велосипеде, роликах, играют в хоккей, футбол, теннис, гольф, баскетбол, рисуют, играют на пианино. Мы очень гордимся, вами, ребята! Спасибо всем, кто поддержал наш проект! — написал Миронов в своем Instagram.

Уточняется, что выставка продлится до 18 ноября.