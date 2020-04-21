Народный артист России, уроженец Саратова проведет онлайн мастер-класс для саратовских школьников, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

На мастер-классе Евгений Миронов разберет с ребятами поэму Твардовского «Василий Теркин», поговорит о проблематике и поэтике стихотворного текста и поделится чтецкими и актерскими секретами мастерства. По итогам мастер-класса ребята смогут записать собственное чтение стихотворения и опубликовать в соцсетях с хэштегом «летописьсердец».

Напомним, Евгений Миронов – куратор проекта по культурному просвещению школьников в Саратовской области. Он родился в Саратове в 1966 году.