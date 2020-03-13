Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает информационное агентство ТАСС.

Церемония награждения прошла в среду, 11 марта. Награду вручила актеру внучка Чарли Чаплина, актриса и модель Кира Чаплин.

— Разнообразие его искусства, которое Евгений Миронов демонстрировал на протяжении более 30 лет своей карьеры, заслуживает этой награды. Он организовал в 2006 году собственную театральную компанию и возглавил Театр наций в Москве, — сказала Кира Чаплин, вручаяя премию.

Евгений Миронов, получая награду, сказал, что делит эту победу со всеми своими коллегами. А мы напомним, что первым победителем премии был сам Чарли Чаплин. Этой награды также удостаивались Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола, Катрин Денев и Мерил Стрип.

Миронов родился в Саратове в 1966 году.