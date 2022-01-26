В цивилизованном телевизоре врать не будут, мы же знаем!

Высоки стандарты журналистики, здесь вам не пропаганда!

А тут и Байден, говорят, заявил, что США готовы отправить в Европу больше войск.

На днях попался «Пирожок»:

я предлагаю «мировую»

сказал усталый президент

и дружелюбно улыбнулся

и мировая началась

От редакции

Американский телеканал CNN во время трансляции сюжета о военных учениях РФ в прямом эфире в течение 20 секунд обозначил Харьков как российский город.

В правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия».

Больше того, во время трансляции на CNN произошел еще один технический сбой: столица Монголии Улан-Батор стала столицей Украины…