В цивилизованном телевизоре врать не будут, мы же знаем!
Высоки стандарты журналистики, здесь вам не пропаганда!
А тут и Байден, говорят, заявил, что США готовы отправить в Европу больше войск.
На днях попался «Пирожок»:
я предлагаю «мировую»
сказал усталый президент
и дружелюбно улыбнулся
и мировая началась
От редакции
Американский телеканал CNN во время трансляции сюжета о военных учениях РФ в прямом эфире в течение 20 секунд обозначил Харьков как российский город.
В правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия».
Больше того, во время трансляции на CNN произошел еще один технический сбой: столица Монголии Улан-Батор стала столицей Украины…