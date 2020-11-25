Перед судом снова предстанет 20-летний Евгений Вербицкий, обвиняемый в убийстве подруги с особой жесткостью и краже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Они были знакомы с детства, жили в соседних подъездах дома. Между ними вспыхнул конфликт, из-за чего вечером 20 сентября 2019 года парень напал с ножом на девушку. Он нанес не менее 120 ударов, ушел и унес с собой ее мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

Ему дали девять с половиной лет лишения свободы, но Саратовский областной суд отменил этот приговор, потому что в действиях злоумышленника усматривается состав более тяжкого преступления.

Эпизод квалифицирован как убийство при отягчающих обстоятельствах.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





