На Приволжской железной дороге реализуется комплекс профилактических мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также сезонных острых респираторных заболеваний и гриппа. Для защиты здоровья пассажиров вагоны пригородных поездов перед каждым рейсом проходят обязательную санитарно- гигиеническую обработку с применением дезинфицирующих средств.

Обработке подвергаются тамбуры, санузлы, межвагонные пространства и салоны.

Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут

контактировать пассажиры: дверям, ручкам, поручням, поверхностям сидений,

багажным полкам. Аналогичная обработка проводится и в зданиях вокзалов, а также на посадочных платформах и перронах.

В ходе ежедневного технического обслуживания пригородных электропоездов

проводится дезинфекция воздуха облучателями-рециркуляторами. Кроме того, 10 новых электропоездов серии ЭП3Д курсирующих в Саратовской и Волгоградской областях, оснащены системами обеззараживания воздуха, работающими в постоянном режиме.

На стендах в пригородных поездах и залах ожидания размещены памятки с

информацией о мерах, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.

Все работники, связанные с обслуживанием пассажиров, снабжены антисептиками,

перчатками и масками. Кроме того, сотрудники проходят процедуру бесконтактного

измерения температуры перед выходом в каждую смену.

Напомним, для минимизации социальных контактов приобрести билеты для

проезда в пригородных поездах пассажиры могут дистанционно через мобильное

приложение «РЖД Пассажирам» (для смартфонов на Android и iOS). С помощью

приложения можно приобрести полные, детские билеты, билеты для провоза животных, багажа, велосипедов и бытовой техники. Дополнительных сборов и комиссий за оформление билетов через мобильное приложение нет. Также пассажиры могут приобретать проездные документы, оплатив их банковской картой, как в пригородной кассе, так и в составе пригородного поезда.